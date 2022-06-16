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По всей Украине снова воздушная тревога

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 23:38
alerts.in.ua

Почти по всей Украине во второй раз за день объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:35 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Что предшествовало: В четверг утром во время визита в Киев лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах Украины.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что "Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу, но никто не испугался".

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Темы: война
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