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Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців

Анастасія КалатурП'ятниця, 17 червня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз візьме участь у  зустрічі НАТО в Мадриді, "щоб підтримати народ України".

Джерело: Ентоні Албаніз, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я вирушаю до НАТО насамперед… щоб підтримати народ України, який виступає проти цієї бандитської незаконної поведінки Росії".

Нагадаємо:

  • Австралія не належить до НАТО. Вона  постачає Україні допомогу та запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб.
  • На саміті 29-30 червня у Мадриді лідери НАТО обговорять довгострокову реформу Альянсу. На саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону - Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.
  • Президент  Володимир Зеленський запрошений на саміт.

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Теми: АвстраліявійнаНАТО
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