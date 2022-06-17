Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз візьме участь у зустрічі НАТО в Мадриді, "щоб підтримати народ України".

Джерело: Ентоні Албаніз, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я вирушаю до НАТО насамперед… щоб підтримати народ України, який виступає проти цієї бандитської незаконної поведінки Росії".

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