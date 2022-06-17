Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз візьме участь у зустрічі НАТО в Мадриді, "щоб підтримати народ України".

Джерело: Ентоні Албаніз, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я вирушаю до НАТО насамперед… щоб підтримати народ України, який виступає проти цієї бандитської незаконної поведінки Росії".

Нагадаємо:

Австралія не належить до НАТО. Вона постачає Україні допомогу та запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб.

На саміті 29-30 червня у Мадриді лідери НАТО обговорять довгострокову реформу Альянсу. На саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону - Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

Президент Володимир Зеленський запрошений на саміт.