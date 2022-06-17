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Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців

Анастасія КалатурП'ятниця, 17 червня 2022, 04:30
Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз візьме участь у  зустрічі НАТО в Мадриді, "щоб підтримати народ України".

Джерело: Ентоні Албаніз, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я вирушаю до НАТО насамперед… щоб підтримати народ України, який виступає проти цієї бандитської незаконної поведінки Росії".

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Нагадаємо:

  • Австралія не належить до НАТО. Вона  постачає Україні допомогу та запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб.
  • На саміті 29-30 червня у Мадриді лідери НАТО обговорять довгострокову реформу Альянсу. На саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону - Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.
  • Президент  Володимир Зеленський запрошений на саміт.

Теми: АвстраліявійнаНАТО
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