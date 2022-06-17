Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
П'ятниця, 17 червня 2022, 04:30
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз візьме участь у зустрічі НАТО в Мадриді, "щоб підтримати народ України".
Джерело: Ентоні Албаніз, якого цитує Reuters
Пряма мова: "Я вирушаю до НАТО насамперед… щоб підтримати народ України, який виступає проти цієї бандитської незаконної поведінки Росії".
Нагадаємо:
- Австралія не належить до НАТО. Вона постачає Україні допомогу та запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб.
- На саміті 29-30 червня у Мадриді лідери НАТО обговорять довгострокову реформу Альянсу. На саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону - Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.
- Президент Володимир Зеленський запрошений на саміт.
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