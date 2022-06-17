Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз примет участие во встрече НАТО в Мадриде, "чтобы поддержать народ Украины".

Источник: Энтони Албаниз, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я отправляюсь к НАТО, прежде всего... чтобы поддержать народ Украины, который выступает против этого бандитского незаконного поведения России".

Реклама:

Напомним: