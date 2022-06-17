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Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 04:30
Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз примет участие во встрече НАТО в Мадриде, "чтобы поддержать народ Украины".

Источник: Энтони Албаниз, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я отправляюсь к НАТО, прежде всего... чтобы поддержать народ Украины, который выступает против этого бандитского незаконного поведения России".

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Напомним:

  • Австралия не входит в НАТО. Она поставляет Украине помощь и ввела санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц.
  • На саммите 29-30 июня в Мадриде лидеры НАТО обсудят долгосрочную реформу Североатлантического союза. На саммите впервые присутствуют партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
  • Президент  Владимир Зеленский приглашен на саммит.

Темы: АвстралиявойнаНАТО
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