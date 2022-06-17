Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев
Пятница, 17 июня 2022, 04:30
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз примет участие во встрече НАТО в Мадриде, "чтобы поддержать народ Украины".
Источник: Энтони Албаниз, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Я отправляюсь к НАТО, прежде всего... чтобы поддержать народ Украины, который выступает против этого бандитского незаконного поведения России".
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Напомним:
- Австралия не входит в НАТО. Она поставляет Украине помощь и ввела санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц.
- На саммите 29-30 июня в Мадриде лидеры НАТО обсудят долгосрочную реформу Североатлантического союза. На саммите впервые присутствуют партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
- Президент Владимир Зеленский приглашен на саммит.