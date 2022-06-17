Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз примет участие во встрече НАТО в Мадриде, "чтобы поддержать народ Украины".

Источник: Энтони Албаниз, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я отправляюсь к НАТО, прежде всего... чтобы поддержать народ Украины, который выступает против этого бандитского незаконного поведения России".

Напомним:

  • Австралия не входит в НАТО. Она поставляет Украине помощь и ввела санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц.
  • На саммите 29-30 июня в Мадриде лидеры НАТО обсудят долгосрочную реформу Североатлантического союза. На саммите впервые присутствуют партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
  • Президент  Владимир Зеленский приглашен на саммит.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АвстралиявойнаНАТО
Главное сегодня

Самая скептичная страна ЕС готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

видео, фотоДжонсон снова посетил с необъявленным визитом в Киев

Украина обжалует перенос Евровидения за границу – Ткаченко

Еще одно государство-скептик ЕС готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата

Кабмин ввел визовый режим с Россией

Путина вынудили перенести выступление на ПМЭФ: помешали ddos-атаки

Все новости...
Австралия
Австрия предлагает создать для Украины механизм подготовки к членству в ЕС
Австралия заявила, что китайский истребитель перехватывал ее наблюдательный самолет
Австралия отправит Украине дополнительную партию бронетранспортеров
Последние новости
18:14
Самая скептичная страна ЕС готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
18:13
Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Британии
18:12
Полицейский довез роженицу в больницу по фронтовым дорогам и получил предложение стать крестным
17:59
фотоВ ОП раскрыли детали разговора Зеленского и Джонсона
17:44
Как зафиксировать убытки и получить компенсацию за поврежденное оккупантами жилье – объясняют в ОП
17:40
видео, фотоДжонсон снова посетил с необъявленным визитом в Киев
17:25
"Командование побросало оружие, один в Россию с*бался": перехват СБУ
17:19
Путин снова оправдывает войну против Украины и обманывает себя, что "все задачи выполнит"
17:16
Российский военный вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии
17:05
фотоВ Киевской области обнаружили могилу оккупанта с надписью "Заблудился на учениях"
Все новости...