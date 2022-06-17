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Луганська область: захисники відсунули ворога від Золотого – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 08:15
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов; у результаті російських ударів по Лисичанську та Сєвєродонецьку загинули 6 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У Лисичанську та Сєвєродонецьку – шестеро загиблих. Кількість обстрілів з боку російської армії зростає щодня.

Тривають бойові дії в Сєвєродонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов". 

 
Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, у результаті ракетного авіаудару по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, загинули 3 людини, ще 7 були госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості.

Іншою авіаатакою росіяни знищили будівлю профілакторію у Лисичанську, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. 

Також стало відомо про 2 загиблих у старих районах Сєвєродонецька – це мати із сином. 

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Фото з Telegram гайдая 

У Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – 7. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком.

Гайдай зазначив, що росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Зокрема, окупанти обстріляли споруди Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкодили будівлю І прохідної "Азоту". Загалом, за словами голови ОВА, на території хімічного гіганта майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів.

За минулу добу росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

Теми: Луганська областьСєвєродонецькЛисичанськвійна
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