Луганская область: защитники отодвинули врага от Золотого – Гайдай

Украинские военные отбили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел; в результате российских ударов по Лисичанску и Северодонецку погибли 6 человек.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске и Северодонецке – шесть погибших. Число обстрелов со стороны российской армии растет ежедневно.

Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел".

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Детали: По словам главы ОВА, в результате ракетного авиаудара по дому культуры, где укрывались жители Лисичанска, погибли 3 человека, еще 7 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Другой авиаатакой россияне уничтожили здание профилактория в Лисичанске, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель.

Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном.

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В Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горском – 18 домов, во Врубовке – 7. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

Гайдай отметил, что россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. В частности, оккупанты обстреляли Северодонецкий завод химического нестандартизированного оборудования, повредили здание I проходной "Азота". В общем, по словам главы ОВА, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов.

За прошедшие сутки россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки.

Оккупанты также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.