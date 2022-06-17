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Доброе утро: ВСУ подбили российский буксир, который вез людей и оружие на Змеиный

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 11:21

Военно-морские силы Вооруженных сил поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

Источник: ВМС ВСУ, ОК "ЮГ"

Дословно: "ВМС ВС Украины поразили очередной "аналогов нет" – буксир из ЗРК "ТОР" на борту

В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало ВМС ВСУ демилитаризировать российских захватчиков".

Обновлено: По информации ОК "Юг", буксир "превратили в плавучий очаг".

По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

ВИДЕО ДНЯ

Российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Справка: Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Предыстория:

  • По данным украинских военных, Россия в акватории Черного моря держит в боевой готовности около 40 крылатых ракет класса "Калибр".
  • В начале июня украинское военное командование сообщало, что россияне разместили на острове Змеиный зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.

Темы: Черное морекорабливойнаРосcия
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