Доброе утро: ВСУ подбили российский буксир, который вез людей и оружие на Змеиный

Военно-морские силы Вооруженных сил поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

Источник: ВМС ВСУ, ОК "ЮГ"

Дословно: "ВМС ВС Украины поразили очередной "аналогов нет" – буксир из ЗРК "ТОР" на борту

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В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало ВМС ВСУ демилитаризировать российских захватчиков".

Обновлено: По информации ОК "Юг", буксир "превратили в плавучий очаг".

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По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

Российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Справка: Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

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