Доброе утро: ВСУ подбили российский буксир, который вез людей и оружие на Змеиный
Военно-морские силы Вооруженных сил поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
Дословно: "ВМС ВС Украины поразили очередной "аналогов нет" – буксир из ЗРК "ТОР" на борту
В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.
Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало ВМС ВСУ демилитаризировать российских захватчиков".
Обновлено: По информации ОК "Юг", буксир "превратили в плавучий очаг".
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.
Российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.
Справка: Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.
Предыстория:
- По данным украинских военных, Россия в акватории Черного моря держит в боевой готовности около 40 крылатых ракет класса "Калибр".
- В начале июня украинское военное командование сообщало, что россияне разместили на острове Змеиный зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.