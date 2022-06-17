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Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 13:10

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге - надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ", - сказала фон дер Ляєн.

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У заяві Єврокомісії йдеться, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин.

Також відзначається, що Україна продовжила хороші макроекономічні результати, демонструючи гідну уваги до макроекономічної та фінансової стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.

"Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", - додала фон дер Ляєн.

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Вона також пояснила, що має зробити Україна для руху до членства в ЄС.

У четвер лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкравтодор
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