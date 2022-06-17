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Еврокомиссия официально предложила дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 13:10

Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также отмечается, что Украина продолжила хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание к макроэкономической и финансовой стабильности, требуя продолжения амбициозных структурных экономических реформ.

"Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой", – добавила фон дер Ляйен.

В четверг лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

ВИДЕО ДНЯ

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкравтодор
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