Пєсков про рішення надати Україні статус кандидата у члени ЄС: Вимагає підвищеної уваги

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС "вимагає підвищеної уваги" Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж тема вступу в НАТО – ред.), хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій щодо посилення оборонної складової Євросоюзу, військової, оборонної і складової у сфері безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, якнайретельнішим чином спостерігаємо".

Реклама:

Передісторія: