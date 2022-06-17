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Пєсков про рішення надати Україні статус кандидата у члени ЄС: Вимагає підвищеної уваги

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 15:03
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС "вимагає підвищеної уваги" Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж тема вступу в НАТО – ред.), хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій щодо посилення оборонної складової Євросоюзу, військової, оборонної і складової у сфері безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, якнайретельнішим чином спостерігаємо".

Передісторія:

  • Єврокомісія 17 червня рекомендувала надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу Україні та Молдові.

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Теми: РосіяУкраїнаЄС
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