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Песков о решении дать Украине статус кандидата в члены ЕС: Требует повышенного внимания

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 15:03
Песков о решении дать Украине статус кандидата в члены ЕС: Требует повышенного внимания
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "требует повышенного внимания" России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Это по-прежнему остаётся иной плоскостью (чем тема вступления в НАТО – ред.), хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем".

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Предыстория:

  • Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове.

Темы: РосcияУкраинаЕС
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