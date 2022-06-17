Украина обжалует перенос Евровидения за границу – Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.
Источник: telegram-канал Ткаченко
Прямая речь Ткаченко: "Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов.
Проведение Евровидения – 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу".
Детали: Министр добавил, что украинское правительство предоставило в указанные сроки ответы и гарантии по нормам безопасности. Кроме того, Украина уже предоставила предложения о возможных местах проведения песенного конкурса.
Ткаченко сказал, что Украина потребует дополнительных переговоров с Европейским вещательным союзом относительно проведения музыкального конкурса "Евровидение-2023".
Он считает, что Украина как победитель "Евровидения-2022" имеет все основания принимать конкурс у себя в следующем году.
Предыстория:
- Европейский вещательный союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, ведь они заняли второе место в этом году.
- 14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
- 10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".