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Украина обжалует перенос Евровидения за границу – Ткаченко

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 16:22
министр ткаченко. фото: facebook-страница министра

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.

Источник: telegram-канал Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов.

Проведение Евровидения – 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу".

Детали: Министр добавил, что украинское правительство предоставило в указанные сроки ответы и гарантии по нормам безопасности. Кроме того, Украина уже предоставила предложения о возможных местах проведения песенного конкурса.

Ткаченко сказал, что Украина потребует дополнительных переговоров с Европейским вещательным союзом относительно проведения музыкального конкурса "Евровидение-2023".

Он считает, что Украина как победитель "Евровидения-2022" имеет все основания принимать конкурс у себя в следующем году.

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Предыстория:

  • Европейский вещательный союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, ведь они заняли второе место в этом году.
  • 14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • 10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

Темы: ЕвровидениеТкаченкоМинкультурыВеликобритания
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