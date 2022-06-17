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Кулеба: Візовий режим з РФ дозволить захистити нацбезпеку держави

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 16:26
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що запровадження візового режиму з РФ дозволить захистити національну безпеку України.

Джерело: коментар Кулеби, опублікований на сайті МЗС

Пряма мова: "З самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це – продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави.

І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами співпало в часі з оголошенням Європейською Комісією рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Напрям руху нашої держави очевидний".

Деталі: За словами міністра, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території України російських громадян.

"Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України", – заявив Кулеба.

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Кабмін ухвалив відповідне рішення. 

Теми: Кулеба ДмитроРосіявізикордон
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