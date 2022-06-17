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Кулеба: Визовый режим с РФ позволит защитить нацбезопасность государства

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 16:26
Кулеба: Визовый режим с РФ позволит защитить нацбезопасность государства
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что введение визового режима с РФ позволит защитить национальную безопасность Украины.

Источник: комментарий Кулебы, опубликованный на сайте МИД

Прямая речь: "С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства.

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И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской Комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно".

Детали: По словам министра, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории Украины российских граждан.

"Мы должны четко понимать, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины", – заявил Кулеба.

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Что предшествовало: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Позже Кабмин принял соответствующее решение.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявизыграница
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