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Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 20:37
судно "Василий Бех", Wikipedia

Судно обеспечения Черноморского флота РФ "Василий Бех", подбитое военно-морскими силами Украины, затонуло.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Дословно: "Сегодня утром нашими военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он затонул".

Детали: Марченко отметил, что на счету Вооруженных сил Украины уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения.

"Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов", - сказал глава ОВА.

Что предшествовало: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

Позже военно-морские силы обнародовали видео, в котором показали, как подбили буксир оккупантов.

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Темы: Одесская областькораблиЧФ России
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