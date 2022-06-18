Росіяни завдали авіаударів по селищах біля Сєвєродонецька, у самому місті бої – Гайдай

У Сєвєродонецьку тривають бої, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста, також окупанти завдали авіаударів по сусідніх селищах – Сиротине та Борівське.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському, у Сєвєродонецьку – бої.

Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського.

За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, окупанти знову і знову обстрілюють територію біля усіх мостів на річці Сіверський Донець, які і так вже не придатні для пересування. Росіяни відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Є чергові руйнування на заводі "Азот" – тепер на території транспортного цеху.

Крім того, росіяни двічі масовано обстріляли житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. У Гірському зруйновано 13 будинків, у Врубівці – 14.

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Фото з Telegram Гайдая

Також ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

Фото з Telegram Гайдая

Гайдай також повідомив, що 17 червня 5 людей, які були поранені за останні дні, госпіталізували до лікарень Дніпропетровщини. Серед них 4 лисичанина і 1 сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську.