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Россияне нанесли авиаудары по поселкам возле Северодонецка, в самом городе бои – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 08:39
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ 

В Северодонецке продолжаются бои, россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города, а также оккупанты нанесли авиаудары по соседним поселкам – Сиротино и Боровское.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому, в Северодонецке – бои.

Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горского.

При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Ниркового. Украинские воины огнем вынудили их отказаться от этой идеи". 

 
Фото с Telegram Гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, оккупанты снова и снова обстреливают территорию возле всех мостов через реку Северский Донец, которые и так уже не пригодны для передвижения. Россияне открыли огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка. Есть очередные разрушения на заводе "Азот" – теперь на территории транспортного цеха.

Кроме того, россияне дважды массированно обстреляли жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. В Горском разрушены 13 домов, во Врубовке – 14. 

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Фото с Telegram Гайдая 

Также враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое. 

 
Фото с Telegram Гайдая 

Гайдай также сообщил, что 17 июня 5 человек, раненых за последние дни, госпитализировали в больницы Днепропетровщины. Среди них 4 лисичанина и 1 северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске.

Темы: Луганская областьСеверодонецквойна
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