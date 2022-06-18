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Кличко пообещал уберечь Протасов Яр от застройки в память о Ратушном

Суббота, 18 июня 2022, 12:35
Роман Ратушный на фронте под Изюмом, фото из его Facebook

Городской глава Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной столицы в память об общественном активисте и военном Романе Ратушном, который при жизни боролся с застройкой этой территории.

Источник: Виталий Кличко во время прощания с погибшим воином Романом Ратушным 18 июня в Киеве, "Громадське"

Прямая речь: "Он был достаточно активным в отстаивании интересов зеленых зон. Протасов Яр был его проектом. Могу сказать, что в память о Романе мы сделаем все, чтобы отстоять, чтобы Протасов Яр остался зеленой зоной отдыха киевлян. Это будет хорошая память о нем".

Детали: Кличко отметил, что городские власти поддерживают переименование одной из улиц Киева в честь Романа Ратушного: речь идет об улице Волгоградской Соломенского района.

Проголосовать за новое название можно в приложении "Киев Цифровой".

18 июня в центре Киева прощаются с Романом Ратушным, погибшим в бою под Изюмом. В 10:00 состоялась заупокойная служба в Михайловском соборе, с 12:00 проходит прощание на Майдане Незалежности, в 14:00 состоятся похороны на Байковом кладбище.

Предыстория:

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  • Роман Ратушный погиб 9 июня в бою под Изюмом, не дожив месяц до 25-летия. С первого дня полномасштабного вторжения РФ он принимал участие в защите Украины. Сначала участвовал в боях под Киевом, а затем в составе 93-й бригады "Холодный Яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Роман служил в разведке 2-го мотопехотного батальона.
  • Ратушный был одним из студентов, которых силовики избили на Майдане в 2013 году.
  • Позже он возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", которая борется с застройкой зеленой зоны столицы: там строил три многоэтажки днепровский застройщик "Дайтона групп". Эту компанию связывают с бывшим чиновником Днепра Геннадием Корбаном.
  • В ноябре 2019 года Роман Ратушный заявил об угрозах со стороны застройщика и сказал, что вынужден скрываться. С этим заявлением он обратился к президенту и генеральному прокурору.
  • В 2021 году Роману Ратушному вручили подозрение за участие в протесте под Офисом президента 20 марта с требованием освободить осужденного Сергея Стерненко. Тогда участники митинга бросали в здание файеры, подожгли табличку "Президент Украины" и разбили стекло одной из дверей здания ОП.

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Темы: КиевВиталий Кличкоактивистывойна
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