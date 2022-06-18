В ОРЛО продукти на 40% дорожчі, ніж на підконтрольній території – ОВА

"Споживчий кошик" на тимчасово окупованих територіях Луганської області майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній території.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram на основі моніторингу відкритих джерел

Дослівно: "Середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду, - повідомляють у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації".

Деталі: Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти "споживчого кошику": картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%.