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В ОРЛО продукты на 40% дороже, чем на подконтрольной территории – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 15:46
иллюстративное фото pixabay

"Потребительская корзина" на временно оккупированных территориях Луганской области почти на 40% дороже, чем на подконтрольной территории.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram на основе мониторинга открытых источников

Дословно: "Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству, - сообщают в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации".

Детали: В частности, значительно дороже украинских следующие продукты "потребительской корзины": картофель – на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%.

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