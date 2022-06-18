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Після Миколаївщини Зеленський завітав до нацгвардійців на Одещині

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 16:39
президент вручає нагороди біцям нацгвардії на одещині. фото: пресслужба офісу президента

Після візиту на Миколаївщину президент Володимир Зеленський приїхав на опорний пункт Національної гвардії в Одеській області.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Зеленський оглянув опорний пункт, стрільбище й зразки озброєння підрозділів Нацгвардії.

Також президент вручив державні нагороди співробітникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Пряма мова Зеленського: "Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я".

Деталі: Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих у війні українських військових.

Разом із Зеленським до місця розташування підрозділів Нацгвардії приїхав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 18 червня Зеленський прибув із посадовцями Офісу президента з робочим візитом до Миколаєва, де обговорив ситуацію на фронті та забезпечення населення в місті, насамперед водою. Президент також побував на передовій на Миколаївщині, поспілкувавшись з українськими військовими й вручивши їм нагороди.

Теми: Одеська областьНацгвардіяЗеленськийОфіс президента
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