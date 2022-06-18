Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після Миколаївщини Зеленський завітав до нацгвардійців на Одещині

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 16:39
Після Миколаївщини Зеленський завітав до нацгвардійців на Одещині
президент вручає нагороди біцям нацгвардії на одещині. фото: пресслужба офісу президента

Після візиту на Миколаївщину президент Володимир Зеленський приїхав на опорний пункт Національної гвардії в Одеській області.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Зеленський оглянув опорний пункт, стрільбище й зразки озброєння підрозділів Нацгвардії.

Реклама:

Також президент вручив державні нагороди співробітникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Пряма мова Зеленського: "Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я".

Деталі: Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих у війні українських військових.

ВІДЕО ДНЯ

Разом із Зеленським до місця розташування підрозділів Нацгвардії приїхав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Що було раніше: 18 червня Зеленський прибув із посадовцями Офісу президента з робочим візитом до Миколаєва, де обговорив ситуацію на фронті та забезпечення населення в місті, насамперед водою. Президент також побував на передовій на Миколаївщині, поспілкувавшись з українськими військовими й вручивши їм нагороди.

Теми: Одеська областьНацгвардіяЗеленськийОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Одеська область
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: