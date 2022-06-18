После визита в Николаевскую область президент Владимир Зеленский приехал на опорный пункт Национальной гвардии в Одесской области.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский осмотрел опорный пункт, стрельбище и образцы вооружения подразделений Нацгвардии.

Также президент вручил государственные награды сотрудникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

Прямая речь Зеленского: "Хочу поблагодарить вас от народа Украины, от нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, защищающая нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья".

Детали: Присутствующие почтили минутой молчания память павших в войне украинских военных.

Вместе с Зеленским к месту дислокации подразделений Нацгвардии приехал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Что было раньше: 18 июня Зеленский прибыл с должностными лицами Офиса президента с рабочим визитом в Николаев, где обсудил ситуацию на фронте и обеспечение населения в городе, прежде всего водой. Президент также побывал на передовой в Николаевской области, пообщавшись с украинскими военными и вручив им награды.