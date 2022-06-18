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Данілов: Якщо зупинити війну без згоди суспільства, воно піде воювати без уряду

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 19:40
Олексій Данілов, фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що можлива зупинка в бойових діях з Росією має бути підтримана суспільством, інакше суспільство може піти воювати без команди влади.

Джерело: Данілов в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду".

Деталі: Данілов зазначив, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включаючи і Донбас, і Крим. Однак він відкинув можливість домовленого тимчасового врегулювання, пише видання.

За словами Данілова, найшвидший спосіб припинити війну — це надати Україні необхідну зброю, щоб перемогти російську армію на полі бою.

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна – чи вимірюється конфлікт місяцями чи роками – секретар РНБО відповів, що це "запитання, на яке ніхто не може відповісти".

На його думку, поки що війна далека від завершення.

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Пряма мова: "Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли… Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її завершення".

Теми: Даніловвійна
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