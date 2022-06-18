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Данилов: Если остановить войну без согласия общества, оно пойдет воевать без правительства

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 19:40
Данилов: Если остановить войну без согласия общества, оно пойдет воевать без правительства
Алексей Данилов, фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что возможная остановка в боевых действиях с Россией должна быть поддержана обществом, в противном случае общество может пойти воевать без власти.

Источник: Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Конец войны для нас – это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства".

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Детали: Данилов отметил, что война закончится только тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крым. Однако он исключил возможность договоренного временного урегулирования, пишет издание.

По словам Данилова, самый быстрый способ прекратить войну — предоставить Украине необходимое оружие, чтобы победить российскую армию на поле боя.

Отвечая на вопрос, как долго будет длиться война – измеряется ли конфликт месяцами или годами – секретарь СНБО ответил, что это "вопрос, на который никто не может ответить".

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По его мнению, пока что война далека от завершения.

Прямая речь: "Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает российскую армию слабой. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли… У них есть преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы держим свои позиции. Иногда мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения".

Темы: Даниловвойна
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