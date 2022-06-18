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Кадиров дорікнув країнам ОДКБ за "мовчання" про війну в Україні

"Українська правда"Субота, 18 червня 2022, 20:26
Кадиров і Путін, фото AFP via Getty Images

Підконтрольний Кремлю голова Чечні Рамзан Кадиров дорікнув членам ОДКБ за те, що вони не втручаються у війну Росії проти України.

Джерело: Кадиров у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Є організація ОДКБ. Від цієї організації Росії ніякої користі немає. А Росія всім допомагає. Усі європейські лідери так звані приїжджають до Путіна, ведуть телефоном переговори. Вони захищають інтереси України, є самі співучасниками України.

А наші товариші, чому ви мовчите? Ви чому не говорите про своїх сусідів? Чому ви не намагаєтеся зробити так, щоб війна закінчилася? Чому у вас немає позиції проти бандерівців, нациків та фашистів, які вбивали наших предків? Ми ж разом воювали проти Бандери. А тепер, як ні в чому не бувало, боячись санкцій Америки чи Європи, всі мовчите".

Деталі: Кадиров попросив керівників країн колишнього Радянського Союзу: "об'єднайтесь і скажіть своє слово".

"Якщо є держава, якщо є союзник, він має визначитись та зробити свій крок. Хто врятував Білорусь? Росія. Хто врятував Казахстан? Росія. Хто зупинив війну між Вірменією та Азербайджаном? Росія. А коли Росії потрібно, всі мовчите — боїтеся санкцій", — дорікнув він.

Довідка: До Організації договору про колективну безпеку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

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Що передувало: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 15 червня заявив, що деякі російські політики пересмикують ситуацію, наполягаючи, що це нібито Росія врятувала Казахстан, а не миротворчий контингент держав-членів ОДКБ, і тепер "Казахстан повинен вічно служити і кланятися в ноги Росії". 

17 червня Токаєв заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.

Теми: КадироввійнаРосія
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