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Кадыров упрекнул страны ОДКБ за "молчание" о войне в Украине

"Украинская правда"Суббота, 18 июня 2022, 20:26
Кадыров и Путин, фото AFP via Getty Images

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул членов ОДКБ в том, что они не вмешиваются в войну России против Украины.

Источник: Кадыров в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Есть организация ОДКБ. От этой организации для России никакой пользы нет. А Россия всем помогает. Все европейские лидеры так называемые приезжают к Путину, ведут по телефону переговоры. Они-то защищают интересы Украины, являются сами соучастниками Украины.

А наши одкбшники, вы почему молчите? Вы почему не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем ни бывало, боясь санкций Америки или Европы, все молчите".

Детали: Кадыров попросил руководителей стран бывшего Советского Союза: "объединитесь и скажите свое слово".

"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужно, все молчите — боитесь санкций", — упрекнул он.

Справка: В Организацию договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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Что предшествовало: Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 15 июня заявил, что некоторые российские политики передергивают ситуацию, настаивая, что это якобы Россия спасла Казахстан, а не миротворческий контингент государств-членов ОДКБ, и теперь "Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России".

17 июня Токаев заявил, что не будет признавать "квазигосударственные образования" на Донбассе.

Темы: КадыроввойнаРосcия
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