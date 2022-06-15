Токаєв запевнив, що не буде порушувати санкції в ході співпраці з Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що союзницькі відносини його країни з Росією триватимуть без порушень санкційного режиму, запроваджений Заходом.

Джерело: інтерв’ю Токаєва для російського державного телеканалу "Росія 24"

Пряма мова Токаєва: "Санкції є санкціями, нам не варто їх порушувати".

Деталі: Він пояснив, що економічна співпраця між Казахстаном і РФ буде відбуватися в межах санкційного режиму. Токаєв не хоче наражати свою країну на вторинні санкції Заходу, даючи змогу російським компаніям обходити запроваджені обмеження.

Крім того, він запевнив, що Казахстан не збирається виходити з ОДКБ та Євразійського економічного союзу, тож будь-які такі твердження про наміри Казахстану вийти з цих організацій є хибними. Токаєв додав, що ОДКБ узагалі "вперше себе проявила за всі 30 років існування" цього січня, коли допомогла владі придушити протести в містах Казахстану.

Водночас він вважає, що деякі російські політики пересмикують цю ситуацію, наполягаючи, що це нібито Росія врятувала Казахстан, а не миротворчий контингент держав-членів ОДКБ.

Пряма мова Токаєва: "Росія (нібито – УП) врятувала ситуацію, а Казахстан повинен вічно служити і кланятися в ноги Росії. Невиправдані міркування, які далекі від реальності".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Російський журналіст запитав у Токаєва, чи правдиві дані про зменшення кількості шкіл з вивченням російської мови в Казахстані та чи утискають російськомовних у країні.

Токаєв відповів, що такі твердження "йдуть від лукавого", адже ситуація з російською мовою в Казахстані з часів розпаду СРСР, за його словами, не змінилася. Крім того, він наполягає, що стан вивчення російської мови в школах Казахстану задовільний.

Водночас президент Казахстану додав, що зростає запит серед населення на вивчення казахської мови, тому влада повинна відповідати на цю потребу. Токаєв пояснив, що в самій назві країни є корінь "казах", що вказує на очевидну етнокультурну реальність.

На думку Токаєва, у школах слід вивчати обидві мови, адже Казахстан залишається "добрими сусідами" з Росією.

Передісторія: