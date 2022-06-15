Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Токаєв запевнив, що не буде порушувати санкції в ході співпраці з Росією

Денис КарловськийСереда, 15 червня 2022, 16:13
Токаєв запевнив, що не буде порушувати санкції в ході співпраці з Росією
президент казахстану токаєв. фото: getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що союзницькі відносини його країни з Росією триватимуть без порушень санкційного режиму, запроваджений Заходом.

Джерело: інтерв’ю Токаєва для російського державного телеканалу "Росія 24"

Пряма мова Токаєва: "Санкції є санкціями, нам не варто їх порушувати".

Реклама:

Деталі: Він пояснив, що економічна співпраця між Казахстаном і РФ буде відбуватися в межах санкційного режиму. Токаєв не хоче наражати свою країну на вторинні санкції Заходу, даючи змогу російським компаніям обходити запроваджені обмеження.

Крім того, він запевнив, що Казахстан не збирається виходити з ОДКБ та Євразійського економічного союзу, тож будь-які такі твердження про наміри Казахстану вийти з цих організацій є хибними. Токаєв додав, що ОДКБ узагалі "вперше себе проявила за всі 30 років існування" цього січня, коли допомогла владі придушити протести в містах Казахстану.

Водночас він вважає, що деякі російські політики пересмикують цю ситуацію, наполягаючи, що це нібито Росія врятувала Казахстан, а не миротворчий контингент держав-членів ОДКБ.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Токаєва: "Росія (нібито – УП) врятувала ситуацію, а Казахстан повинен вічно служити і кланятися в ноги Росії. Невиправдані міркування, які далекі від реальності".

Деталі: Російський журналіст запитав у Токаєва, чи правдиві дані про зменшення кількості шкіл з вивченням російської мови в Казахстані та чи утискають російськомовних у країні.

Токаєв відповів, що такі твердження "йдуть від лукавого", адже ситуація з російською мовою в Казахстані з часів розпаду СРСР, за його словами, не змінилася. Крім того, він наполягає, що стан вивчення російської мови в школах Казахстану задовільний.

Водночас президент Казахстану додав, що зростає запит серед населення на вивчення казахської мови, тому влада повинна відповідати на цю потребу. Токаєв пояснив, що в самій назві країни є корінь "казах", що вказує на очевидну етнокультурну реальність. 

На думку Токаєва, у школах слід вивчати обидві мови, адже Казахстан залишається "добрими сусідами" з Росією.

Передісторія: 

  • У квітні міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді запевнив міністра Дмитра Кулебу запевнив, що його країна не буде сприяти Росії в обході санкцій.
  • Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
  • 2 квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, у якій обговорив хід перемовин між РФ та Україною та війну.
  • За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.
  • 1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.

Теми: КазахстанРосіясанкціїмова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: