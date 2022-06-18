Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 21:59
Парамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону
Юлія Паєвська, скріншот відео

Українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра) записала перше відео після звільнення з полону окупантів.

Джерело: відео Паєвської, опубліковане журналістом Андрієм Цаплієнком

Реклама:

Пряма мова: "Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде.

І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я".

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: полонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: