Парамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону
Субота, 18 червня 2022, 21:59
Українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра) записала перше відео після звільнення з полону окупантів.
Джерело: відео Паєвської, опубліковане журналістом Андрієм Цаплієнком
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Пряма мова: "Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде.
І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я".
Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону.
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Передісторія:
- Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня в Маріуполі.
- У травні агентство Associated Press опублікувало відео Тайри, зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.