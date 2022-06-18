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Парамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 21:59
Юлія Паєвська, скріншот відео

Українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра) записала перше відео після звільнення з полону окупантів.

Джерело: відео Паєвської, опубліковане журналістом Андрієм Цаплієнком

Пряма мова: "Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде.

І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я".

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону.

Передісторія:

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