Парамедик Тайра записала перше відео після звільнення з полону

Українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра) записала перше відео після звільнення з полону окупантів.

Джерело: відео Паєвської, опубліковане журналістом Андрієм Цаплієнком

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Пряма мова: "Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде.

І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я".

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону.

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