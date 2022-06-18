Парамедик Тайра записала первое видео после освобождения из плена

Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра) записала первое видео после освобождения из плена оккупантов.

Источник: видео Паевской, опубликованное журналистом Андреем Цаплиенко

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Прямая речь: "Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет.

И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома, как дома сейчас я".

Что предшествовало: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что парамедика Юлию Паевскую (Тайру) освободили из плена.

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