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Втрати України "набагато менші, ніж у противника" – Данілов

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 06:47
Олексій Данілов фото: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна тримає оборону, а втрати ворога значно більші.

Джерело: Данілов у інтерв'ю The Globe and Mail, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. Вони мають дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели".

Деталі: За словами Данілова, у росіян перевага в артилерії та важкій техніці.

"Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми завдаємо контратак. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - зазначив він.

Водночас, Данилов відмовився повідомляти, скільки військових Україна втратила з початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що цифри втрат України "набагато менші, ніж у противника".

Секретар РНБО наголосив, що наразі важкі бої продовжуються за Сєвєродонецьк.

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Теми: Даніловвійна
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