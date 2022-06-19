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Потери Украины "намного меньше, чем у противника" – Данилов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 06:47
Потери Украины намного меньше, чем у противника – Данилов
Алексей Данилов фото: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина держит оборону, а потери врага гораздо больше.

Источник: Данилов в интервью The Globe and Mail, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели".

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Детали: По словам Данилова, у россиян преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", - отметил он.

В то же время Данилов отказался сообщать, сколько военных Украина потеряла с начала полномасштабного вторжения, отметив, что цифры потерь Украины "намного меньше, чем у противника".

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Секретарь СНБО отметил, что сейчас тяжелые бои продолжаются за Северодонецк.

Темы: Даниловвойна
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