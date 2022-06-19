Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Потери Украины "намного меньше, чем у противника" – Данилов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 06:47
Алексей Данилов фото: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина держит оборону, а потери врага гораздо больше.

Источник: Данилов в интервью The Globe and Mail, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели".

Детали: По словам Данилова, у россиян преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", - отметил он.

В то же время Данилов отказался сообщать, сколько военных Украина потеряла с начала полномасштабного вторжения, отметив, что цифры потерь Украины "намного меньше, чем у противника".

Секретарь СНБО отметил, что сейчас тяжелые бои продолжаются за Северодонецк.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Даниловвойна
Главное сегодня

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба

В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в Рамштайне"

Все новости...
Данилов
Данилов: Если остановить войну без согласия общества, оно пойдет воевать без правительства
Данилов упрекнул Арахамию и Подоляка за "жонглирование" цифрами потерь ВСУ
Вена стала городом российской агентуры – Данилов
Последние новости
20:41
Зеленский поздравил "своего друга" Джонсона с днем ​​рождения в Instagram
20:37
Командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве – росСМИ
20:28
Их убила Россия. Кем были, где работали и как погибли украинские медики
20:19
В правительстве объяснили, что даст Украине статус кандидата в члены ЕС
19:53
Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов
19:52
Выборы во Франции – явка составила лишь 38%
19:49
Николаевщина: россияне ударили по Очакову, есть погибший и раненые
19:28
Молдова окончательно запретила российский телеконтент
19:22
Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул
19:22
В Черниговской области возможны ракетные удары по ж/д объектам – ОВА
Все новости...