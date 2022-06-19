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Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної – Гайдай

Олена РощінаНеділя, 19 червня 2022, 07:58

У Луганській області триває боротьба за Сєвєродонецьк, українська армія відбила штурми на кількох ділянках фронту, у Лисичанську загинули люди.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. 

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Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд".

Деталі: За словами Гайдая, "ворог тисне з Попасної". 

Окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість

Пряма мова: "Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.

У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили".

Деталі: За останні півтори доби в Лисичанську знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян. 

"Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно", – додав Гайдай.

Теми: війнаЛуганська областьСєвєродонецькЛисичанськ
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