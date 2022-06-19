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Боремся за Северодонецк, враг поджимает с Попасной – Гайдай

Елена РощинаВоскресенье, 19 июня 2022, 07:58

В Луганской области идет борьба за Северодонецк, украинская армия отразила штурмы на нескольких участках фронта, в Лисичанске погибли люди.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг посреди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах.

Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений".

Детали: По словам Гайдая, "враг поджимает с Попасной".

Оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Российские войска нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

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Значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горской общин. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, в Николаевке – девять, в Нырково – шесть

Прямая речь: "Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горское.

В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нырково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили".

Детали: За последние полтора суток в Лисичанске найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян.

"Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно", – добавил Гайдай.

Темы: войнаЛуганская областьСеверодонецкЛисичанск
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