Терехов вирішив не їхати з Харкова у відрядження через обстріли
Міський голова Харкова Ігор Терехов вирішив не залишати місто заради відрядження до Іспанії, допоки тривають обстріли.
Джерело: telegram-канал Терехова
Пряма мова Терехова: "Любі мої харків’яни! Останні кілька днів були в Харкові дуже неспокійними. Я ухвалив рішення: в такій ситуації не їхати в заплановану поїздку до Мадрида. Мені необхідно бути з вами – бути в місті.
Для більш ефективної координації з військовими стосовно оборони міста Харкова. Для забезпечення максимальної життєдіяльності міста й чіткої роботи наших комунальних закладів".
Деталі: Він пояснив, що в Мадриді запланований форум інвесторів щодо післявоєнної відбудови Харкова. Терехов зі своєю командою вирішив, що візьме участь в заході дистанційно.
Крім того, він попросив містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо обстріли міста з боку росіян тривають. Терехов також закликав не йняти на віру неперевіреним чуткам у чергах та на дошці оголошень у під’їзді, а звертатися за офіційною інформацією на вебсайт Харківської міськради та сторінки Терехова й місцевої влади в соцмережах.
Передісторія:
- 18 червня російські окупанти обстріляли Харків ракетою, що лишає обманний слід.
- 19 червня прикордонники не випустили до Польщі мера Чернігова Владислава Атрошенка. Міський голова стверджує, що їхав до Жешува підписувати угоди про допомогу з відбудови Чернігова спільно з іноземними партнерами.