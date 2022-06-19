Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Терехов вирішив не їхати з Харкова у відрядження через обстріли

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 15:58
Терехов вирішив не їхати з Харкова у відрядження через обстріли
ігор терехов. скриншот відео звернення мера

Міський голова Харкова Ігор Терехов вирішив не залишати місто заради відрядження до Іспанії, допоки тривають обстріли.

Джерело: telegram-канал Терехова

Пряма мова Терехова: "Любі мої харків’яни! Останні кілька днів були в Харкові дуже неспокійними. Я ухвалив рішення: в такій ситуації не їхати в заплановану поїздку до Мадрида. Мені необхідно бути з вами – бути в місті.

Реклама:

Для більш ефективної координації з військовими стосовно оборони міста Харкова. Для забезпечення максимальної життєдіяльності міста й чіткої роботи наших комунальних закладів". 

Деталі: Він пояснив, що в Мадриді запланований форум інвесторів щодо післявоєнної відбудови Харкова. Терехов зі своєю командою вирішив, що візьме участь в заході дистанційно.

Крім того, він попросив містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо обстріли міста з боку росіян тривають. Терехов також закликав не йняти на віру неперевіреним чуткам у чергах та на дошці оголошень у під’їзді, а звертатися за офіційною інформацією на вебсайт Харківської міськради та сторінки Терехова й місцевої влади в соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 18 червня російські окупанти обстріляли Харків ракетою, що лишає обманний слід.
  • 19 червня прикордонники не випустили до Польщі мера Чернігова Владислава Атрошенка. Міський голова стверджує, що їхав до Жешува підписувати угоди про допомогу з відбудови Чернігова спільно з іноземними партнерами.

Теми: ХарківХарківська областьобстрілмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: