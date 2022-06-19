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Терехов вирішив не їхати з Харкова у відрядження через обстріли

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 15:58
ігор терехов. скриншот відео звернення мера

Міський голова Харкова Ігор Терехов вирішив не залишати місто заради відрядження до Іспанії, допоки тривають обстріли.

Джерело: telegram-канал Терехова

Пряма мова Терехова: "Любі мої харків’яни! Останні кілька днів були в Харкові дуже неспокійними. Я ухвалив рішення: в такій ситуації не їхати в заплановану поїздку до Мадрида. Мені необхідно бути з вами – бути в місті.

Для більш ефективної координації з військовими стосовно оборони міста Харкова. Для забезпечення максимальної життєдіяльності міста й чіткої роботи наших комунальних закладів". 

Деталі: Він пояснив, що в Мадриді запланований форум інвесторів щодо післявоєнної відбудови Харкова. Терехов зі своєю командою вирішив, що візьме участь в заході дистанційно.

Крім того, він попросив містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо обстріли міста з боку росіян тривають. Терехов також закликав не йняти на віру неперевіреним чуткам у чергах та на дошці оголошень у під’їзді, а звертатися за офіційною інформацією на вебсайт Харківської міськради та сторінки Терехова й місцевої влади в соцмережах.

Передісторія: 

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Теми: ХарківХарківська областьобстрілмісцева влада
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