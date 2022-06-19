Терехов решил не уезжать из Харькова в командировку из-за обстрелов
Мэр Харькова Игорь Терехов решил не покидать город ради командировки в Испанию, пока продолжаются обстрелы.
Источник: telegram-канал Терехова
Прямая речь Терехова: "Дорогие мои харьковчане! Последние несколько дней были в Харькове очень беспокойными. Я принял решение: в такой ситуации не ехать в запланированную поездку в Мадрид. Мне необходимо быть с вами – быть в городе.
Для более эффективной координации с военными по обороне города Харькова. Для обеспечения максимальной жизнедеятельности города и четкой работы наших коммунальных заведений".
Детали: Он объяснил, что в Мадриде запланирован форум инвесторов касательно послевоенного восстановления Харькова. Терехов со своей командой решил, что примет участие в мероприятии дистанционно.
Кроме того, он попросил горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что обстрелы города со стороны россиян продолжаются. Терехов также призвал не верить непроверенным слухам в очередях и на доске объявлений в подъезде, а обращаться за официальной информацией на вебсайт Харьковского горсовета и страницы Терехова и местных властей в соцсетях.
Предыстория:
- 18 июня российские оккупанты обстреляли Харьков ракетой, оставляющей обманный след.
- 19 июня пограничники не выпустили в Польшу мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Мэр утверждает, что ехал в Жешув подписывать соглашения о помощи по восстановлению Чернигова совместно с иностранными партнерами.