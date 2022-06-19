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ССО розповіли, як бійці тримають Сєвєродонецьк

Валентина РоманенкоНеділя, 19 червня 2022, 16:27
ССО розповіли, як бійці тримають Сєвєродонецьк
скриншот

Бойові групи Сил спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони України продовжують боротьбу за Сєвєродонецьк.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці опублікували короткий сюжет про своїх бійців на цьому відрізку фронту.

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Сили ССО підтверджують, що тактика противника – це "випалена земля".

Спочатку росіяни великою кількістю снарядів закидають всю територію, незалежно від того, є там українські війська чи там знаходяться цивільні цивільні. На сході України ворог застосовує все озброєння, яке має, стираючи населені пункти з лиця землі. Після чого вони просуваються, підтягують артилерію і продовжують за такою ж схемою. Водночас у Сєвєродонецьку ЗСУ наразі продовжують тримати удар

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Ворог не може вибити українських бійців із міста, там тривають бої за кожен будинок - із просуванням то однієї, то іншої сторони.

Теми: Сєвєродонецьквійна
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