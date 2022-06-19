ССО рассказали, как бойцы удерживают Северодонецк

Боевые группы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжают борьбу за Северодонецк.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Спецназовцы опубликовали краткий сюжет о своих бойцах на этом отрезке фронта.

Силы ССО подтверждают, что тактика противника – это "выжженная земля".

Сначала россияне большим количеством снарядов забрасывают всю территорию, независимо от того, есть там украинские войска или находятся гражданские лица. На востоке Украины враг применяет все вооружение, которое имеет, стирая населенные пункты с лица земли. После чего они продвигаются, подтягивают артиллерию и продолжают по такой же схеме. В то же время в Северодонецке ВСУ продолжают держать удар.

Враг не может выбить украинских бойцов из города, там продолжаются бои за каждый дом - с продвижением то одной, то другой стороны.