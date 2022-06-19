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Із Лисичанська евакуювали ще 19 мешканців – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 17:42
евакуація з Лисичанська, фото з Telegram Гайдая

У неділю з Лисичанська Луганської області евакуювали 19 мешканців.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Лисичанськ під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває. З міста вивезли 19 мешканців".

Деталі: Гайдай повідомив, що поліцейські разом з працівниками ДСНС щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи евакуацію.

"Щойно маємо з десяток охочих виїхати – одразу в дорогу до безпеки", – зазначив він.

За словами голови ОВА, у неділю 19 мешканців Лисичанська вже перебувають у "місці, де над головою не літають снаряди".

Що передувало: 18 червня із міст Лисичанськ і Привілля, а також прилеглих сіл евакуювали 32 місцевих жителів.

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У суботу Сергій Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

Теми: ЛисичанськевакуаціяЛуганська область
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