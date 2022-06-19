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Из Лисичанска эвакуировали еще 19 жителей – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 17:42
Из Лисичанска эвакуировали еще 19 жителей – Гайдай
эвакуация из Лисичанска, фото из Telegram Гайдая

В воскресенье из Лисичанска Луганской области были эвакуированы 19 жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города вывезли 19 человек".

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Детали: Гайдай сообщил, что полицейские вместе с работниками ГСЧС ежедневно обследуют бомбоубежища, предлагая эвакуацию.

"Только есть с десяток желающих уехать – сразу в путь к безопасности", – отметил он.

По словам главы ОВА, в воскресенье 19 жителей Лисичанска уже находятся в "месте, где над головой не летают снаряды".

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Что предшествовало: 18 июня из городов Лисичанск и Приволье, а также близлежащих сел эвакуировали 32 местных жителя.

В субботу Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

Темы: ЛисичанскэвакуацияЛуганская область
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