Из Лисичанска эвакуировали еще 19 жителей – Гайдай

эвакуация из Лисичанска, фото из Telegram Гайдая

В воскресенье из Лисичанска Луганской области были эвакуированы 19 жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города вывезли 19 человек".

Детали: Гайдай сообщил, что полицейские вместе с работниками ГСЧС ежедневно обследуют бомбоубежища, предлагая эвакуацию.

"Только есть с десяток желающих уехать – сразу в путь к безопасности", – отметил он.

По словам главы ОВА, в воскресенье 19 жителей Лисичанска уже находятся в "месте, где над головой не летают снаряды".

Что предшествовало: 18 июня из городов Лисичанск и Приволье, а также близлежащих сел эвакуировали 32 местных жителя.

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В субботу Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.