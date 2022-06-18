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Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 21:39
Завод "Азот" у Сєвєродонецьку, фото Getty Images

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватися, вони не хочуть".

"Про всяк випадок ми попросили наших гвардійців, щоб вони поспілкувались під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати. І у нас є багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть".

Деталі: Гайдай зазначив, що, за останніми даними, в укриттях "Азоту" перебуває 568 людей, з яких 38 дітей.

"Люди знаходяться в укриттях, їх декілька. Це не можна порівнювати з "Азовсталлю". Це не місто підземне, це декілька сховищ, які відокремлені між собою, ніяк не пов’язані. І різна кількість людей перебуває в різних укриттях", - розповів голова ОВА.

Гайдай також розповів, що росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. Вони намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут", але не мають успіху.

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Що передувало: 17 червня Гайдай повідомляв, що евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива.

Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Теми: СєвєродонецькевакуаціявійнаЛуганська область
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