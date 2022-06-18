Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 21:39
Сєвєродонецьк: Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів Азоту – Гайдай
Завод "Азот" у Сєвєродонецьку, фото Getty Images

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватися, вони не хочуть".

Реклама:

"Про всяк випадок ми попросили наших гвардійців, щоб вони поспілкувались під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати. І у нас є багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть".

Деталі: Гайдай зазначив, що, за останніми даними, в укриттях "Азоту" перебуває 568 людей, з яких 38 дітей.

"Люди знаходяться в укриттях, їх декілька. Це не можна порівнювати з "Азовсталлю". Це не місто підземне, це декілька сховищ, які відокремлені між собою, ніяк не пов’язані. І різна кількість людей перебуває в різних укриттях", - розповів голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Гайдай також розповів, що росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. Вони намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут", але не мають успіху.

Що передувало: 17 червня Гайдай повідомляв, що евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива.

Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Теми: СєвєродонецькевакуаціявійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польський генерал вважає, що в НАТО є аргумент, аби "закрити небо" принаймні над заходом України
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
Командир "Азова" Денис Прокопенко передав свої обов’язки
Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: 11 постраждалих
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: