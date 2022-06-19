Патріарх Кирил каже, що окупанти в Україні "захищають Росію на полі бою"

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що російські окупанти, які вторглися в Україну, "захищають Росію на полі бою".

Джерело: Кирил у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору, пише Радіо Свобода

Пряма мова: "Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою".

Деталі: На думку Кирила, російськими військовими в Україні рухає внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі.

Глава РПЦ заявив, що священики, які "опікуються" російськими військовими, нібито розповідають йому про численні приклади мужності та самопожертви серед них. Патріарх вважає, що це "не від високої зарплати", а від "морального почуття".

Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему «о примерах мужества и самопожертвования» среди солдат.



«Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY — Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022

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Кирил також висловив думку, що західний світ зараз переживає "занепад віри", а в Росії постійно відкриваються нові храми, що він назвав "божим дивом". За словами Кирила, храми будуються "до жаху західного світу".

Що передувало: Російський патріарх Кирил із самого початку підтримує повномасштабний напад РФ на Україну. Так, раніше він заявляв, що молоді росіяни "чинять подвиг" в Україні, а пізніше брехав, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".