Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле боя"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 18:18
Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты в Украине защищают Россию на поле боя
Патриарх Кирилл и Владимир Путин, фото Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, "защищают Россию на поле боя".

Источник: Кирилл в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, пишет Радио Свобода

Прямая речь: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

Реклама:

Детали: По мнению Кирилла, российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере.

Глава РПЦ заявил, что священники, которые "опекают" российских военных, якобы рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это "не от высокой зарплаты", а от "нравственного чувства".

Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал "божьим чудом". По словам Кирилла, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Что предшествовало: Российский патриарх Кирилл изначально поддерживает полномасштабное нападение РФ на Украину. Так, ранее он заявлял, что молодые россияне "совершают подвиг" в Украине, а позже лгал, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: Росcияцерковьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: