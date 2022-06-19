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Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле боя"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 18:18
Патриарх Кирилл и Владимир Путин, фото Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, "защищают Россию на поле боя".

Источник: Кирилл в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, пишет Радио Свобода

Прямая речь: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

Детали: По мнению Кирилла, российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере.

Глава РПЦ заявил, что священники, которые "опекают" российских военных, якобы рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это "не от высокой зарплаты", а от "нравственного чувства".

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Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал "божьим чудом". По словам Кирилла, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Что предшествовало: Российский патриарх Кирилл изначально поддерживает полномасштабное нападение РФ на Украину. Так, ранее он заявлял, что молодые россияне "совершают подвиг" в Украине, а позже лгал, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: Росcияцерковьвойна
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