Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле боя"

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, "защищают Россию на поле боя".

Источник: Кирилл в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, пишет Радио Свобода

Прямая речь: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

Детали: По мнению Кирилла, российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере.

Глава РПЦ заявил, что священники, которые "опекают" российских военных, якобы рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это "не от высокой зарплаты", а от "нравственного чувства".

Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему «о примерах мужества и самопожертвования» среди солдат.



«Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY — Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022

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Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал "божьим чудом". По словам Кирилла, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Что предшествовало: Российский патриарх Кирилл изначально поддерживает полномасштабное нападение РФ на Украину. Так, ранее он заявлял, что молодые россияне "совершают подвиг" в Украине, а позже лгал, что "Россия никогда ни на кого не нападала".