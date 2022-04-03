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Патріарх РПЦ Кирил: молоді росіяни "чинять подвиг", вбиваючи українців

Денис КарловськийНеділя, 3 квітня 2022, 18:47
Патріарх РПЦ Кирил: молоді росіяни чинять подвиг, вбиваючи українців
патріарх кирило на літургії в москві у святвечір 6 січня 2022 року. фото: getty images

Предстоятель російської православної церкви Кирил виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.

Джерело: сайт РПЦ із заявою Кирила

Пряма мова Кирила: "Якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах — це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо. Служба вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати Батьківщину, не шкодуючи життя свого.

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Вкотре хочу сказати: ми миролюбна країна і дуже миролюбний, багатостраждальний народ, який постраждав від війн так, як мало хто з європейських народів. У нас немає жодного прагнення до війни чи будь-чого, що принесло би шкоду іншим. Але ми вже так виховані всією нашою історією, що любимо нашу батьківщину й ладні захищати її так, як лише росіяни можуть її захищати.

Адже ми зламали хребет фашизму, який, безперечно, переміг би світ, якби не Росія, якби не подвиг нашого народу".

Деталі: Кирил під час проповіді багато разів хвалив російських військових і підкреслював, що завдяки їхнім діям вирішиться доля Росії. 

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Крім того, російський патріарх зазначив, що "народи святої Русі" зараз страждають, бо їх нібито нацьковують якісь "зовнішні сили". Кирил сказав, що він відчуває тривогу за "братів і сестер Русі". Але ніяк не відреагував на воєнні злочини, які скоюють російські окупанти проти мирного населення в Маріуполі та масові вбивства, зґвалтування й знущання над мешканцями населених пунктів Київщини.

Чому це важливо: Російська влада використовує православну церкву для пропаганди своєї агресивної політики та війни проти України. Патріарх Кирил виправдовує російське військове вторгнення в Україну та закликав Кремль втілювати задумані наміри щодо мирних українців.

Формально РПЦ перебуває в тісному літургійному та адміністративному стосунку з Українською православною церквою Московського патріархату, яка має найбільшу кількість громад серед релігійних організацій в Україні.

Передісторія: 

  • Християни світу дистанціюються від РПЦ і патріарха Кирила через їхню підтримку війни, а всередині церкви деякі священики виступають проти верхівки. Папа Римський Франциск не планує проводити заплановану зустріч із Кирилом щодо екуменічного діалогу східних та західних церков.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
  • 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
  • Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.
  • Митрополит Київський Епіфаній заявив, що ракети й снаряди російських окупантів летять з благословення Кирила, який під час літургії та провоідей підтримує Путіна й російську армію.

Теми: Кирилоцеркварелігіявійна
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