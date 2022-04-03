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Патріарх РПЦ Кирил: молоді росіяни "чинять подвиг", вбиваючи українців

Денис КарловськийНеділя, 3 квітня 2022, 18:47
патріарх кирило на літургії в москві у святвечір 6 січня 2022 року. фото: getty images

Предстоятель російської православної церкви Кирило виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.

Джерело: сайт РПЦ із заявою Кирила

Пряма мова Кирила: "Якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах — це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо. Служба вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати Батьківщину, не шкодуючи життя свого.

Вкотре хочу сказати: ми миролюбна країна і дуже миролюбний, багатостраждальний народ, який постраждав від війн так, як мало хто з європейських народів. У нас немає жодного прагнення до війни чи будь-чого, що принесло би шкоду іншим. Але ми вже так виховані всією нашою історією, що любимо нашу батьківщину й ладні захищати її так, як лише росіяни можуть її захищати.

Адже ми зламали хребет фашизму, який, безперечно, переміг би світ, якби не Росія, якби не подвиг нашого народу".

Деталі: Кирило під час проповіді багато разів хвалив російських військових і підкреслював, що завдяки їхнім діям вирішиться доля Росії. 

Крім того, російський патріарх зазначив, що "народи святої Русі" зараз страждають, бо їх нібито нацьковують якісь "зовнішні сили". Кирило сказав, що він відчуває тривогу за "братів і сестер Русі". Але ніяк не відреагував на воєнні злочини, які скоюють російські окупанти проти мирного населення в Маріуполі та масові вбивства, зґвалтування й знущання над мешканцями населених пунктів Київщини.

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Чому це важливо: Російська влада використовує православну церкву для пропаганди своєї агресивної політики та війни проти України. Патріарх Кирило виправдовує російське військове вторгнення в Україну та закликав Кремль втілювати задумані наміри щодо мирних українців.

Формально РПЦ перебуває в тісному літургійному та адміністративному стосунку з Українською православною церквою Московського патріархату, яка має найбільшу кількість громад серед релігійних організацій в Україні.

Передісторія: 

  • Християни світу дистанціюються від РПЦ і патріарха Кирила через їхню підтримку війни, а всередині церкви деякі священики виступають проти верхівки. Папа Римський Франциск не планує проводити заплановану зустріч із Кирилом щодо екуменічного діалогу східних та західних церков.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав Збройні сили України на початку війни й звернувся до Путіна із закликом припинити "братовбивчу" війну.
  • 63% українців підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП з московським патріархатом. Народні депутати зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.
  • Російські окупанти нищать храми, монастирі та релігійні пам’ятки в Україні.
  • Митрополит Київський Епіфаній заявив, що ракети й снаряди російських окупантів летять з благословення Кирила, який під час літургії та провоідей підтримує Путіна й російську армію.

Теми: Кирилоцеркварелігіявійна
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