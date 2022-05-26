"Одна з найбільш смертоносних битв": NYT дізнався, як ЗСУ розгромили росіян на Сіверському Донці

Невдала спроба форсувати річку Сіверський Донець у Білогорівці на початку травня коштувала життів не менше 400 російським солдатам і стала для армії РФ одним із найбільш смертоносних епізодів цієї війни.

Джерело: "The New York Times"

Деталі: Кореспондент NYT побував на місці подій і побачив на березі річки картину погрому: підірвані танки, уламки понтонних мостів, купи зрізаних вибухами гілок і тіла російських солдатів, деякі з яких наполовину потопають у бруді.

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У лісі "з дерев звисають шматки розірваної російської військової форми", місцями стоїть "нестерпний запах трупів, що розкладаються", зазначив журналіст. Тільки в одному місці він побачив 15 спопелених бронетранспортерів.

Дослівно: "Невдала переправа, що мала місце в цьому місці протягом декількох днів на початку травня, стала для російської армії однією з найбільш смертоносних битв війни.

Її сили намагалися оточити українських солдатів у сусідньому місті Сєвєродонецьк, але натомість самі опинилися в оточенні річки та лінії фронту українців. Загинули щонайменше 400 російських солдатів, переважно від артилерійських обстрілів".

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Деталі: "The New York Times" зазначає, що маневрування військ значною мірою перетворилося на спроби заманити у пастку.

Не зумівши захопити великі міста, такі як Київ, або відрізати все узбережжя Чорного моря, російські військові здійснили спробу великого оточення українських військ на сході. "Це зусилля здається важким зараз, коли Україна заблокувала один із основних маршрутів наступу біля міста Ізюм", – пише NYT.

Найближчою метою російських сил стало оточення Сєвєродонецька – найсхіднішого міста Донбасу з тих, що залишаються під контролем України.

Росіяни зосередилися на битві на вузькому 75-кілометровому фронті на Донеччині. Вони прагнуть наступати як з півночі, так і з півдня, щоб перекрити єдину лінію постачання України, що залишилася для міста Сєвєродонецьк.

Український полковник Дмитро Кашенко, який командував контратакою на понтонному мосту, сказав: "Росіяни хотіли невеликої перемоги. У Києві намагалися, у Харкові пробували – програли. Вони намагалися виграти хоч щось (на Луганщині – ред.)".

Річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування росіян.

За словами полковника Кашенка, вдалих місць для понтонної переправи небагато. На одну з переправ його направили 8 травня, після того, як росіяни розгорнули понтони і перекинули солдатів у ліс на ближній берег. За його словами, українська піхота просунулась у цей район наступного дня, але була відбита та зазнала втрат.

Потім українці встановили лінію оборони, щоб оточити росіян під час переправи понтонним мостом, і обрушили артилерійський вогонь на цей район. Вони також встановили вище за течією плавучі міни, дозволивши течії донести їх до понтонів росіян. Українські сили підірвали чотири окремі мости на місці переходу.

За словами Кашенка, росіяни спішно заклали нові понтони та переправили бронетехніку, але прорвати українську лінію оборони їм не вдалося.

Десятки бронетехніки та піхоти опинилися у пастці та були розтрощені українською артилерією. Українці також вдарили по російських військах, які задіяні в мостових роботах на дальньому березі.

За словами Кашенка, в ході обстрілу були зроблені одні з перших залпів американських гаубиць M777, що нещодавно прибули.

Полковник розповів, що він пропонував силам супротивника здатися, вигукуючи в гучномовець: "Росіяни, здайтеся!". Але він не знає, чи вони це почули.

За словами українців, деяким російським солдатам вдалося переплисти річку вплав.

Серед речей російських солдатів українці знайшли посвідчення до медалі полковника РФ за участь у війні – нагороди "за бойові заслуги".

За даними NYT, українські військові підірвали мости через Сіверський Донець, а понтонні переправи не допомогли росіянам перейти річку.

Нагадаємо: Російські війська встановлювали понтонні переправи та намагалися форсувати Сіверський Донець у Білогорівці, не мали успіху, проте повторювали спроби кілька разів.

Американський Інститут досліджень війни (ISW) повідомляв, що при спробі переправи через Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади з 550-ти і понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

ISW вважає, що російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної.

У суботу 21 травня російські військові приготувалися відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ із форсуванням річки Сіверський Донець.