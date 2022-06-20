Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бусик піднявся в небо на 7 метрів – боєць Масі Найєм розповів, як був поранений

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 07:00
Масі Найєм. фото: Facebook

Поранений на фронті військовий, адвокат Масі Найєм розповів, за яких умов дістав поранення.

Джерело: Масі Найєм в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми були на виконанні задачі. Там, де не мало бути мін – ми перевірили по мінним полях. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина підірвалася на декількох мінах.

Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів.

Така сила вибуху була, що один з наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями.

Пам'ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз.

Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко.

ВІДЕО ДНЯ

І пам'ятаю, як в якийсь момент був брат (Мустафа Найєм – УП), була Тетяна Петрівна Губа (радниця голови Дніпропетровської облради). Вона взяла за руку і сказала: я поруч, не переживай. Все. Це те що я пам'ятаю до операції".

Теми: війна
Головне сьогодні

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

оновленоВійськове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи "Тримор'я"

Усі новини...
війна
Росіяни обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей
Дніпропетровщина: росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району
Ворог намагається стримати наступи ЗСУ, інтенсивно застосовує авіацію – зведення
Останні новини
21:43
МЗС Литви пояснило російському послу обмеження транзиту в Калінінградську область
21:33
Президент Європейської ради: майбутнє України, Грузії та Молдови – в ЄС
21:32
Сумщина знову під обстрілами: є загиблий і поранений
21:31
ЄС побоюється "відкату" до вугілля через дедалі менші поставки газу Росією
21:30
У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів – ГУР
21:22
За тиждень військові облігації придбали майже 5 тисяч українців
21:21
В Україні створять національну програму психічного здоров'я
20:59
фото, відеоДо Зеленського завітав відомий голлівудський актор
20:40
У США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023
20:33
Освітяни скаржаться на невиплату зарплат: освітній омбудсмен винуватить місцеву владу
Усі новини...