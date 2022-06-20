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Бусик піднявся в небо на 7 метрів – боєць Масі Найєм розповів, як був поранений

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 07:00
Бусик піднявся в небо на 7 метрів – боєць Масі Найєм розповів, як був поранений
Масі Найєм. фото: Facebook

Поранений на фронті військовий, адвокат Масі Найєм розповів, за яких умов дістав поранення.

Джерело: Масі Найєм в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми були на виконанні задачі. Там, де не мало бути мін – ми перевірили по мінним полях. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина підірвалася на декількох мінах.

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Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів.

Така сила вибуху була, що один з наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями.

Пам'ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз.

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Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко.

І пам'ятаю, як в якийсь момент був брат (Мустафа Найєм – УП), була Тетяна Петрівна Губа (радниця голови Дніпропетровської облради). Вона взяла за руку і сказала: я поруч, не переживай. Все. Це те що я пам'ятаю до операції".

Теми: війна
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