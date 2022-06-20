Бусик поднялся в небо на 7 метров – боец Маси Найем рассказал, как был ранен

Раненый на фронте военный, адвокат Маси Найем рассказал, при каких условиях получил ранение.

Источник: Масси Найем в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы были на выполнении задачи. Там, где не должно быть мин – мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так случилось, что машина взорвалась на нескольких минах.

Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров.

Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя.

Помню, это был взрыв. Я сразу схватился за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез.

Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Дальше помню только отрывками, что меня перекладывали с кровати на кровать.

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И помню, как в какой-то момент был брат (Мустафа Найем – УП), была Татьяна Петровна Губа (советница председателя Днепропетровского облсовета). Она взяла за руку и сказала: я рядом, не переживай. Все. Это то, что я помню до операции".