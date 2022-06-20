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Дніпропетровщина: росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району

Олена РощінаПонеділок, 20 червня 2022, 07:45

У ніч на 20 червня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області, а в Новомосковському районі другу добу гасять пожеж упісля ракетного удару.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 

Пряма мова: "Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району". 

Деталі: У Великій Костромці (село в Зеленодольській міській територіальній громаді Апостолівського району) згорів будинок. Люди не постраждали. 

У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку. 

В інших районах області станом на 07.35 спокійно. 

Цьому передувало: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, загалом постраждали 13 людей, двоє людей загинули.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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