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Днепропетровская область: россияне ударили из артиллерии по Криворожскому району

Елена РощинаПонедельник, 20 июня 2022, 07:45

В ночь на 20 июня российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области, а в Новомосковском районе вторые сутки тушат пожары после ракетного удара.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району".

Детали: В Великой Костромке (село в Зеленодольской городской территориальной общине Апостоловского района) сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.

Этому предшествовало: 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, в общей сложности пострадали 13 человек. два человека погибли.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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