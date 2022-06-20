Впійманий російський пілот виявився найманцем ПВК "Вагнер"

Під час допиту впійманого 18 червня в полон російського пілота виявилося, що він працює найманцем ПВК "Вагнер" та воює в Україні за 200 тисяч рублів на місяць.

Джерело: головний редактор "Цензору" Юрій Бутусов

Деталі: Ним виявився майор ВКС РФ Андрій Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем ПВК "Вагнер" і отримує зарплату 205 тисяч рублів на місяць.

Пряма мова Бутусова: "Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.

З цікавого - російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор Гармін і смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ".

Цьому передувало: 18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" було збито російський літак Су-25 – і той "гепнувся гучно та яскраво".

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон.