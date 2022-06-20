Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Впійманий російський пілот виявився найманцем ПВК "Вагнер"

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 09:46
колаж уп

Під час допиту впійманого 18 червня в полон російського пілота виявилося, що він працює найманцем ПВК "Вагнер" та воює в Україні за 200 тисяч рублів на місяць.

Джерело: головний редактор "Цензору" Юрій Бутусов

Деталі: Ним виявився майор ВКС РФ Андрій Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем ПВК "Вагнер" і отримує зарплату 205 тисяч рублів на місяць.

Пряма мова Бутусова: "Федорчуков на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.

З цікавого - російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор Гармін і смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ".

Цьому передувало:  18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"  було збито російський літак Су-25 – і той "гепнувся гучно та яскраво".

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиполоненіВагнервійна
Головне сьогодні

відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

оновленоВійськове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Усі новини...
Збройні сили
Початок історичного тижня. 117 день війни з Росією. Події ОНЛАЙН
Ворог намагається стримати наступи ЗСУ, інтенсивно застосовує авіацію – зведення
На півдні ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку
Останні новини
23:53
ЄС пояснив країнам Африки, чому його санкції не вплинули на продовольчу кризу
23:32
Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу
23:21
Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів
23:02
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим
23:02
Тайвань дасть кошти на відбудову Бучі – мер
23:01
фотоУ центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії
22:50
Економічні новини 20 червня: українська ІТ-армія зриває виступ Путіна, Китай імпортує рекордний обсяг нафти з РФ
22:49
Топдипломат ЄС про конфлікт Литви і Росії щодо санкцій: Ми перевіримо, чи все там законно
22:41
відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї
22:37
Угорщина продовжила бездозвільний режим для українських перевізників до "транспортного безвізу"
Усі новини...