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Пойманный российский пилот оказался наемником ЧВК "Вагнер"

Роман ПетренкоПонедельник, 20 июня 2022, 09:46
Пойманный российский пилот оказался наемником ЧВК Вагнер
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Во время допроса пойманного 18 июня в плен российского пилота, оказалось, что он работает наемником ЧВК "Вагнер" и воюет в Украине за 200 тысяч рублей в месяц.

Источник: главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов

Детали: Им оказался майор ВКС РФ Андрей Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником ЧВК "Вагнер" и получает зарплату в 205 тысяч рублей в месяц.

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Прямая речь Бутусова: "Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен - он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления.

Из интересного - у российской авиации большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор Гармин, и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигцию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ".

Этому предшествовало: 18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25 – и тот "упал громко и ярко".

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Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен.

Темы: Вооруженные силыпленныеВагнервойна
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