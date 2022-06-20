Пойманный российский пилот оказался наемником ЧВК "Вагнер"
Во время допроса пойманного 18 июня в плен российского пилота, оказалось, что он работает наемником ЧВК "Вагнер" и воюет в Украине за 200 тысяч рублей в месяц.
Источник: главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов
Детали: Им оказался майор ВКС РФ Андрей Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником ЧВК "Вагнер" и получает зарплату в 205 тысяч рублей в месяц.
Прямая речь Бутусова: "Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен - он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления.
Из интересного - у российской авиации большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор Гармин, и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигцию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ".
Этому предшествовало: 18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25 – и тот "упал громко и ярко".
Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен.