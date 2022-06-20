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Глава Держдуми Володін полетів до Лукашенка

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 12:39
Глава Держдуми Володін полетів до Лукашенка
володін з делегацією в мінську, фото держдуми

Делегація російської Держдуми на чолі з В'ячеславом Володіним прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь.

Джерело: Держдума РФ

Деталі: Повідомляється, що 20 червня у Мінську Володін проведе засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

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Теми: РосіяБілорусьвійна
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