Глава Держдуми Володін полетів до Лукашенка

володін з делегацією в мінську, фото держдуми

Делегація російської Держдуми на чолі з В'ячеславом Володіним прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь.

Джерело: Держдума РФ

Деталі: Повідомляється, що 20 червня у Мінську Володін проведе засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

Нагадаємо:

Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

У Білорусі на кордоні з Україною збирають планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня.

15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.